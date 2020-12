Πολιτική

ΗΠΑ προς Τουρκία: σταματήστε τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Τι αναφέρει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον απόηχο της παρέμβασης Πομπέο στην Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Να αλλάξει στάση στην Ανατολική Μεσόγειο και σε μια σειρά από θέματα που ταλανίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Άγκυρα. Κληθείς να σχολιάσει από την ιστοσελίδα Hellas Journal τις πληροφορίες που θέλουν τον Μάικ Πομπέο να προέβη σε σκληρές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι απόψεις της Ουάσιγκτον για τις περιφερειακές ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει.

«Η συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική ευκαιρία για να έχουμε ειλικρινείς και κλειστές συζητήσεις με τους στενότερους συμμάχους και συνεργάτες μας. Οι απόψεις μας σχετικά με τις πρόσφατες τουρκικές ενέργειες δεν έχουν αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παροτρύνει την Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις να επιλύσει το ζήτημα των S-400, να σταματήσει να χρησιμοποιεί Σύρους μαχητές σε ξένες συγκρούσεις και να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ