Κόσμος

Αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο (βίντεο)

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες με το μονοκινητήριο να τροχοδρομεί στον αυτοκινητόδρομο.

Ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στη Μινεσότα των ΗΠΑ, πέφτοντας πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

Οι Αρχές της Μινεσότα δήλωσαν ότι ο 52χρονος πιλότος ήθελε να προσγειωθεί στον αυτοκινητόδρομο, όμως δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες για το συμβάν.

Το μονοκινητήριο αεροπλάνο, ένα Bellanca Viking, συγκρούστηκε με Ιχ κατά την προσγείωση του, ευτυχώς χωρίς κάποιος να τραυματιστείί.

Το αυτοκίνητο έχει υποστεί αρκετές ζημιές.