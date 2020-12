Αθλητικά

Euroleague: “Τσαλάκωσε” την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός



Το “τριφύλλι” επέστρεψε από διψήφια διαφορά, με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την Τρίτη από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και συνέχισε τη... διαβολοβδομάδα του στην Euroleague στο Μιλάνο κόντρα στην ανεβασμένη Αρμάνι.

Οι Ιταλοί δεν είχαν στη διάθεση τους τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ και ο Γιώργος Βόβορας ξεκίνησε το ματς με τους Νέντοβιτς, Σαντ-Ρος, Παπαπέτρου, Γουάιτ και Παπαγιάννη.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά το ματς και προηγήθηκαν με 8-2 και με +7 (14-7) στο 5'. Όσο πέρναγε η ώρα η διαφορά αυξανόταν με την Αρμάνι να προηγείται με +9 (20-11), αλλά οι πράσινοι πάτησαν γκάζι και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 22-18.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε στην αρχή της δεύτερης περιόδου με τρίποντο του Μπέντιλ σε 24-21, αλλά η Αρμάνι ήταν καταιγιστική στη συνέχεια και στο 16΄ πήρε διψήφια διαφορά (35-25) και έφτασε και στο +15 (40-25) στο 19' και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 42-30.

Το τριφύλλι εμφανίστηκε διαφορετικό στο τρίτο δεκάλεπτο και παρότι στο 26΄ έχανε με 53-43, αλλά ένα λεπτό μετά με ένα επιμέρους σκορ μείωσε σε 53-48 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με +6 (60-54) για την Αρμάνι.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τρίποντο του Μποχωρίδη την τελευταία περίοδο μειώνοντας στους τρεις (60-57) και ισοφάρισε στο 32' με τον Μήτογλου να γράφει το 62-62.

Η Μιλάνο σκόραρε στη συνέχεια με ελεύθερες βολές κάνοντας το 70-64, αλλά ο Παναθηναϊκός έφτασε και πάλι κοντά γράφοντας το 70-68 με βολές του Ουάιτ και 3:40' να απομένουν για το φινάλε.

Όμως, ο Πάντερ με τρίποντο, 73-68, έδωσε ανάσα στην Αρμάνι, αλλά ο Νέντοβιτς απάντησε με τον ίδιο τρόπο κάνοντας το 75-73, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Παπαπέτρου με νέο τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (75-76) με 72 δευτερόλεπτα για το φινάλε.

Ο Σιλντς ήταν εύστοχος γράφοντας το 77-76, αλλά ο Παπαγιάννης κάρφωσε για το 77-78 και το ματς έγινε θρίλερ. Ο Ντιλέινι αστόχησε σε τρίποντο και ο Νέντοβιτς με δύο βολές έγραψε το 77-79 με 13 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Οι Ιταλοί ήταν και πάλι άστοχοι με τον Παπαπέτρου να διαμορφώνει το τελικό σκορ 77-80.

Η ομάδα του Μιλάνο έχει ρεκόρ 6-4 και ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 4-7.