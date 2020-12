Αθλητικά

Europa League: Οδυνηρός αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ

Κάκιστη αμυντική συμπεριφορά του “Δικεφάλου” και ήττα από την Ομόνοια, στη Λευκωσία

Ο ΠΑΟΚ μπήκε υπνωτισμένος στο ματς και η Ομόνοια στα πρώτα 5 λεπτά απείλησε δις με τον Χούμποτσαν και τον Λοΐζου, με την άμυνα του Δικεφάλου να είναι πολύ χαλαρή. Μια, δυο, την τρίτη δεν συγχώρησαν οι Κύπριοι. Στο 9' από πολύ καλό σουτ από τον Σενέ στο ύψος του πέναλτι, ο Ζίφκοβιτς απέκρουσε ασταθώς και ο Κακουλλής προ κενής εστίας έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Γκαρσία άλλαξε πλευρές στα στόπερ βάζοντας τον Κρέσπο στα δεξιά για να ντουμπλάρει τον Ουαγκέ που είχε ζητήματα από την πλευρά του, όπως και όλος ο ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά.

H Ομόνοια είχε ρίξει τον ρυθμό, έπαιζε πίσω δίνοντας χώρο και δεν απειλούταν με εξαίρεση ένα καλό σουτ του Ζίβκοβιτς στο 23'. Οι του ΠΑΟΚ ήταν νευρικοί και δεν μπορούσαν να διασπάσουν τη συμπαγή κυπριακή άμυνα με την καλύτερη ευκαιρία να έρχεται από κόρνερ στο 35', με τον Κρέσπο να βρίσκει οριζόντιο δοκάρι και τους παίκτες του Γκαρσία επιτέλους να ανεβάζουν ρυθμούς.

Τελικά, το 1-1 έγινε στο 39' με το καταπληκτικό σε δημιουργία γκολ του Χρήστου Τζόλη με το σκορ να μένει ως το ημίχρονο.

Ο Γκαρσία έβαλε Γιαννούλη και Μουργκ αντί Ουαγκέ και Σβαμπ, με τον Καντουρί στο 47' να χάνει ευκαιρία για το 1-2. Από το πουθενά, στο 50' όμως πήγε να γίνει το 2-1 από το μεγάλο λάθος του Κρέσπο. Ο Ζίβκοβιτς αρχικά νίκησε τον Σενέ στο τετ-α-τετ και στη συνέχεια ο Τζιωνής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ο Μπεργκ έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές με τον αγώνα να δείχνει πως κρέμεται σε μια κλωστή κι ενώ ο Σφιντέρσκι στο 55' είχε χάσει μια καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να πιέσει την κυπριακή άμυνα, όμως πλέον περνούσε και ο χρόνος.

Στο ματς μπήκε και ο Μπίσεσβαρ αντί του Τσιγγάρα, με την Ομόνοια να παίζει όλη πίσω πια, όμως ο Ελ Καντουρί στο 83' καταδίκασε τον ΠΑΟΚ κάνοντας πέναλτι στον Λοΐζου, με τον Γκόμεθ να ευστοχεί για το 2-1.