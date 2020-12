Κόσμος

ΗΠΑ: ο Μπάιντεν ζήτησε την παραμονή του Φάουτσι

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να φοράνε μάσκες για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ζήτησε από τον κορυφαίο αμερικανικό ειδικό για τις λοιμώδεις νόσους Δρ. Άνθονι Φάουτσι να συνεχίσει την αποστολή που του ανατέθηκε αφού αναλάβει εκείνος την εξουσία — την 20ή Ιανουαρίου 2021 —, δηλαδή να παραμείνει σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, δήλωσε ο ίδιος ο Δημοκρατικός χθες Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα εμβολιαστεί κατά του νέου κορονοϊού όταν ο Δρ. Φάουτσι ενημερώσει πως αυτό είναι ασφαλές και ότι θα το κάνει δημόσια.

Ο ανοσολόγος χαίρει γενικά σεβασμού στις ΗΠΑ, χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία, με πάνω από 275.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 και κάπου 14 εκατομμύρια μολύνσεις από τον SARS-CoV-2. Παρότι ο Φάουτσι είναι μέλος του κλιμακίου που σχημάτισε ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει υποστεί επανειλημμένα σφοδρές επιθέσεις από τον μεγιστάνα, ο οποίος εξαρχής υποβαθμίζει στις δημόσιες τοποθετήσεις του την πανδημία.

Ο Μπάντεν είπε ακόμη στο CNN ότι θα ζητήσει από τους Αμερικανούς, την ημέρα που θα αναλάβει την εξουσία, να φορούν οπωσδήποτε μάσκα σε δημόσια κτίρια, σε δημόσιους χώρους, στις συγκοινωνίες, για 100 ημέρες, όσο θα συνεχίζεται ο εμβολιασμός. «Για εκατό ημέρες· όχι για πάντα. Πιστεύω πως έτσι θα δούμε σημαντική μείωση» των κρουσμάτων, εξήγησε ο εκλεγμένος πρόεδρος.