Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: τρομακτική η νέα έξαρση της πανδημίας

Χθες σημειώθηκε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν διαφαίνεται καμία πιθανότητα βελτίωσης βραχυπρόθεσμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν χθες Πέμπτη πάνω από 210.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 μέσα σε μια ημέρα, απόλυτο εθνικό και παγκόσμιο ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν πάνω από 2.900 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, ένας από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς θυμάτων στη χώρα ως τώρα, πάντα κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης και εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας και αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι οι μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών για τη γιορτή των Ευχαριστιών θα προκαλούσαν «εκτίναξη των κρουσμάτων προς τα πάνω που θα προστεθεί σε αυτή που καταγραφόταν ήδη», όπως το έθεσε ο ανοσολόγος Δρ. Άνθονι Φάουτσι.

Οι ΗΠΑ, αντιμέτωπες με τρομακτική νέα έξαρση της πανδημίας εδώ και αρκετές εβδομάδες, ξεπέρασαν δύο φορές το όριο των 200.000 κρουσμάτων μέσα σε μια ημέρα τον περασμένο μήνα. Ποτέ όμως δεν είχαν φθάσει στο επίπεδο που καταγράφηκε χθες.

Ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων είχε σημειώσει ελαφριά μείωση αμέσως μετά τη γιορτή, αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως σε προβλήματα στη συγκέντρωση στοιχείων έπειτα από αυτό το τετραήμερο αργίας για πολλούς, σύμφωνα με ειδικούς.

Εδώ και δύο εβδομάδες οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον συχνά το όριο των 2.000 την ημέρα, όπως την άνοιξη, όταν η πανδημία βρισκόταν στο κρεσέντο της.

Δεν διαφαίνεται καμιά πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ο αριθμός των εισαγωγών ασθενών με την COVID-19 στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, που ξεπέρασε την Τετάρτη το όριο των 100.000, για πρώτη φορά, δεν παύει να αυξάνεται.

Οι εισαγωγές σε νοσοκομεία αυξάνονται με ταχύτητα στις τέσσερις πολυπληθέστερες πολιτείες (Καλιφόρνια, Φλόριντα, Νέα Υόρκη, Τέξας), σύμφωνα με το COVID Tracking Project.

Ως εδώ, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που υφίσταται μακράν το πιο σκληρό πλήγμα από αυτή σε απόλυτα μεγέθη, ανέρχεται σε πάνω από 276.000 νεκρούς επί συνόλου 14,1 εκατομμυρίων μολύνσεων.