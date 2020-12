Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: κίνδυνος υποτροπής της πανδημίας αν αρθούν πρόωρα τα μέτρα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η έγκριση των εμβολίων κατά του κορονοϊού, στην Ευρώπη.