Περού: νεκρός διαδηλωτής από σφαίρα αστυνομικού (εικόνες)

Η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με ογκώδεις διαδηλώσεις. Ένας 19χρονος εργάτης το τελευταίο θύμα.

Διαδηλωτής έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη στο βόρειο Περού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία, καθώς η νέα κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Φραντσίσκο Σαγάστι βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με την πρώτη της σοβαρή κοινωνική κρίση.

«Δυστυχώς, έχουμε έναν νεκρό. Ο εργάτης Χόρχε Μουνιός χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα», η οποία βλήθηκε «από την αστυνομία», τόνισε ο συνδικαλιστής Ουάλτερ Κάμπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Για «αληθινή τραγωδία», έκανε λόγο ο μεταβατικός αρχηγός του κράτους Σαγάστι, ο οποίος εξελέγη από το Κογκρέσο του Περού πριν από δύο εβδομάδες. Δεσμεύθηκε ότι θα διενεργηθεί «έρευνα για τα γεγονότα στη Βίρου», 490 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν βασικό άξονα του οδικού δικτύου της χώρας.

Εργάτες του αγροτοβιομηχανικού τομέα στη Βίρου συμμετείχαν χθες σε απεργιακή κινητοποίηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία συναδέλφων τους στο νότιο τμήμα της χώρας, αποκλείοντας, για τέταρτη ημέρα, τμήματα της Παναμερικανικής οδού, η οποία διαπερνά τη χώρα των Άνδεων, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό και αυτά με τη Χιλή.

Σύμφωνα με περουβιανά ΜΜΕ, ο διαδηλωτής που έχασε τη ζωή του ήταν 19 ετών.

«Κανένας Περουβιανός δεν πρέπει να σκοτώνεται» πολύ περισσότερο «υπό αυτές τις συνθήκες. Το υπουργείο Εσωτερικών έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία. Ας αναμείνουμε την επίσημη ενημέρωση», δήλωσε η Βιολέτα Μπερμούντες, επικεφαλής της κυβέρνησης του Σαγάστι.

Η περουβιανή αστυνομία δέχθηκε έντονες επικρίσεις για την καταστολή των κινητοποιήσεων στη Λίμα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, όταν το κοινοβούλιο καθαίρεσε τον δημοφιλή πρώην πρόεδρο Μαρτίν Βισκάρα την 9η Νοεμβρίου. Τον Βισκάρα αντικατέστησε αρχικά ο Μανουέλ Μερίνο, που όμως αναγκάστηκε να παραιτηθεί πέντε ημέρες αργότερα, υπό ασφυκτική κοινωνική πίεση. Αντικαταστάθηκε από τον Φραντσίσκο Σαγάστι, σε μεταβατικό ρόλο, ως τις εκλογές της επόμενης χρονιάς.