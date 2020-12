Κοινωνία

Κορονοϊός: θρήνος για τον αστυνομικό που πέθανε στην Πιερία (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ξάδερφος του άτυχου άντρα, αλλά και ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Μπαλάσκας, για τα εκατοντάδες κρούσματα στην ΕΛΑΣ.