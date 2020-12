Κοινωνία

Νοσηλεύτρια του “Σωτηρία”: δεν μου νοίκιασαν σπίτι επειδή δουλεύω σε ΜΕΘ

Απίστευτη καταγγελία από νοσηλεύτρια που παρά τον αγώνα της, αντιμετωπίζει ρατσισμό.

Το σε βάρος της ρατσισμό από ιδιοκτήτη διαμερίσματος, αλλά και από τους ενοίκους πολυκατοικίας καταγγέλλει σε ανάρτησή της νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ του «Σωτηρία».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νοσηλεύτρια βρήκε λίγο καιρό πριν ένα σπίτι προς ενοικίαση, έδωσε την εγγύηση και μια μέρα αργότερα, την κάλεσε ο ιδιοκτήτης και είπε πως ακυρώνει το συμβόλαιο, καθώς η πολυκατοικία έμαθε ότι η γυναίκα δουλεύει σε ΜΕΘ.

«Μετράω 9 μήνες που εργάζομαι σε νοσοκομείο αναφοράς. Αρχικά ήταν όλα άγνωστα για όλους μας και ο φόβος επικρατούσε. Γνωστοί και φίλοι, μου έλεγαν πώς μπορώ και δουλεύω σε αυτές τις συνθήκες και με ρωτούσαν αν φοβάμαι. Φοβάμαι έλεγα αλλά προσέχω. Έχουμε υποστεί κοινωνικό ρατσισμό», αναφέρει η νοσηλεύτρια.

Και συνεχίζει: «Πριν λίγο καιρό έψαχνα να βρω σπίτι, βρήκα, το έκλεισα, έδωσα εγγύηση και μια μέρα μετά με πήρε ο ιδιοκτήτης να μου το ακυρώσει γιατί έμαθε η πολυκατοικία ότι δουλεύω σε ΜΕΘ και φοβήθηκαν ότι θα τους κολλήσω. Ξαφνιάστηκα. Στεναχωρήθηκα. Έκλαψα. Έκλεισα το τηλέφωνο και με δάκρυα στα μάτια έφυγα για την δουλειά. Ένιωθα οργή και θυμό. Οι συνάδελφοι μου και εγώ έχουμε υποστεί αρκετές φορές κοινωνικό ρατσισμό αυτούς τους μήνες και ας προσέχουμε και ας έχει γεμίσει η μούρη μας σπυριά και σημάδια από τις μάσκες».

Ολόκληρη η ανάρτηση: