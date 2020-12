Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: το κάλεσμα σε συγκέντρωση και το στοπ από την ΕΛΑΣ

Ενδεχομένως και σήμερα η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να ανοίξει τα χαρτιά της για τις εξαγγελθείσες συγκεντρώσεις.

Σε απαγόρευση των συγκεντρώσεων ενόψει της επετείου για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου προσανατολίζεται η Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η «Καθημερινή», εντός της ημέρας η ηγεσία της ΕΛΑΣ είναι πιθανό να προβεί σε απαγόρευση των κινητοποιήσεων, όπως είχε κάνει και στην επέτειο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση θα επικαλείται τα «κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού» και θα έχει ισχύ όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια, προβλέποντας πρόστιμα 3.000 και 5.000 ευρώ για όσους διοργανώνουν δημόσιες συναθροίσεις και 300 ευρώ για όσους συμμετέχουν σε αυτές.

Χθες, πάντως, δημοσιοποιήθηκε κάλεσμα για συμμετοχή σε συμβολική συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα, το σημείο δηλαδή δολοφονίας του 15χρονου μαθητή. Το κείμενο υπογράφεται κυρίως από δικηγόρους, δημοσιογράφους και μουσικούς, που σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι η εκδήλωση θα γίνει «φορώντας μάσκες και τηρώντας αποστάσεις».

Αντίστοιχο κάλεσμα απηύθυνε μέσω του Athens Indymedia και η αναρχική ομάδα «Μέτωπο Αντίστασης», σε κείμενο υπό τον τίτλο «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε καραντίνα».

Αναφορά στο θέμα έκανε στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στον Βόλο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν θα επιτραπούν ή όχι οι εκδηλώσεις για την 6η Δεκέμβρη, διευκρίνισε ότι θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με εκείνα της 17ης Νοεμβρίου, «Θα γίνει με σεβασμό και αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η αντίστοιχη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου».