Παράξενα

Μονόλιθος εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Καλιφόρνια (βίντεο)

Πού εμφανίστηκε η κατασκευή. Τι λένε οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Ένας μυστήριος μονόλιθος εμφανίστηκε στη Νότια Καλιφόρνια, λίγο αφού ένας παρόμοιος έκανε την εμφάνισή του στην έρημο της Γιούτα.

Ο μονόλιθος βρέθηκε σε μονοπάτι, μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Λος Άντζελες, αλλά δεν είναι γνωστό το ποιος τον τοποθέτησε εκεί.

Η ψηλή, ασημένια κατασκευή τράβηξε την προσοχή των περιπατητών, που κάθε τόσο σταματούσαν κι έβγαζαν φωτογραφίες, με τις οποίες πλημμύρισαν τα social media.

Τουλάχιστον δύο ακόμα μονόλιθοι εμφανίστηκαν σε άλλα σημεία, χωρίς όμως να έχουν λάβει έγκριση από τις Αρχές.

Οι περαστικοί αφήνουν, πάντως, σκουπίδια, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.