Αίμα στην άσφαλτο

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δυο αυτοκινήτων.

Τη ζωή του έχασε 72χρονος σε τροχαίο που σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, στην έξοδο προς Πεντάλοφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 72χρονος οδηγός του ενός οχήματος.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.