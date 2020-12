Κόσμος

Γέννηση μωρού από έμβρυο που ήταν 27 χρόνια στην κατάψυξη (εικόνες)

Τι δηλώνουν οι πανευτυχείς γονείς, το δεύτερο παιδί των οποίων σπάει ρεκόρ. Η διαδικασία.

Ένα μωρό στο Τεννεσσί έσπασε ρεκόρ, καθώς γεννήθηκε από έμβρυο 27 ετών.

Έτσι, παρά το ότι η Μόλις είναι μόλις ενός μηνός, θα μπορούσε να είναι από ενός μηνός έως 27 ετών σήμερα.

Το έμβρυο καταψύχθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και παρέμεινε στην κατάψυξη μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, που η Τίνα και ο Μπεν Γκίμπσον το υιοθέτησαν. Έτσι, η Τίνα γέννησε τη Μόλι στα τέλη Οκτωβρίου, σχεδόν 27 χρόνια αφού είχε καταψυχθεί το έμβρυο.

Η Μόλι έσπασε το ρεκόρ, το οποίο προηγουμένως κατείχε η αδελφή της, Έμμα, καθώς γεννήθηκε από έμβρυο που ήταν στην κατάψυξη για 24 χρόνια.

Οι γονείς, πάντως, λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα ρεκόρ και απλώς χαίρονται τα μωρά τους.

Το ζευγάρι έκανε και τα δύο του παιδιά χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένα έμβρυα από Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, που έχει σχέσεις και με τη θρησκεία και φυλάσσει έμβρυα που έχουν καταψυχθεί από γονείς που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να τεκνοποιήσουν, υιοθετούν και κυοφορούν στη συνέχεια τα έμβρυα.

Η πρώτη κόρη του ζευγαριού γεννήθηκε το 2017.