Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι ασφαλές

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας για το πώς λειτουργεί και τι παρενέργειες έχει το εμβόλιο.

Για το πώς λειτουργεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

«Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε όλοι να έχουμε άποψη, υπάρχουν κι άλλα για τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε, είπε για τους αρνητές», τονίζοντας ότι, «για το εμβόλιο πρέπει να έχουν άποψη οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό».

Και συμπλήρωσε πως «αν υπάρχει κάποιος βιολόγος που έχει αντίθετη άποψη, να βγει και να την καταθέσει με επιχειρήματα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου, είπε πως «το εμβόλιο είναι ασφαλές, όμως μπορεί να έχει παρενέργεια, όπως να το κάνω και να πονέσει το μπράτσο μου εκεί που το κάνω» και διευκρίνισε ότι, «σύμφωνα με τις μελέτες υπάρχει αυτός ο πόνος στο κάτω από το 10%».

«Υπάρχουν εμβόλια που χρησιμοποιούν τον ίδιο τον ιό, το συγκεκριμένο δε σου βάζει τον κορονοϊό, αλλά ένα γενετικό κώδικα το RNA», ξεκαθάρισε αναφορικά με το αν το εν λόγω εμβόλιο εισάγει τον ιό στον οργανισμό.

Όσο αφορά στο πόση χρονική διάρκεια θα έχει η ανοσία σε όποιον το κάνει, εκτίμησε πως «θα περάσει ένας χρόνος για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν χρειάζεται να ξαναγίνει το εμβόλιο», καθώς «δεν υπάρχει επιστημονική απάντηση για το πόση χρονική διάρκεια έχει η ανοσία από το εμβόλιο».

Τέλος σχολίασε ως «λάθος την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου» να καθυστερήσει την έγκριση, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περισσότερος χρόνος για την παρακολούθηση των παρενεργειών.