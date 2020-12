Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη οχήματος που μετέφερε μετανάστες (εικόνες)

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του κι αυτό σφηνώθηκε σε προστατευτικές μπάρες. Εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες έφυγε από το δρόμο και σφηνώθηκε στις προστατευτικές μπάρες στην Εγνατία οδό στην περιοχή της Καβάλας.

Όλα συνέβησαν κοντά στον κόμβο του Αγίου Σίλα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη του οχήματος από αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει το proininews.gr, η διαδικασία απεγκλωβισμού διήρκησε για αρκετή ώρα. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας και ένας από αυτούς εξακολουθεί να νοσηλεύεται.