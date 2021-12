ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σόκρατες: 10 χρόνια χωρίς τον εμβληματικό “Γιατρό της Δημοκρατίας”

Η ποδοσφαιρική και κοινωνική καταξίωση, ο αλκοολισμός και η προφητική του επιθυμία για τον θάνατο του.

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται στις 4 Δεκεμβριου, από τον θάνατο του Σόκρατες, του εμβληματικού αρχηγού της Βραζιλίας στα Μουντιάλ του 1982 και του 1986, που πέθανε στις 4 Δεκεμβρίου του 2011 σε ηλικία 57 ετών.

Γεννημένος στις 19 Φεβρουαρίου 1954 στο Μπέλεμ, γιος της Γκουιομάρ και του Ραϊμούντο, πρώτος από τα έξι αδέλφια, οφείλει το όνομά του στο πάθος του πατέρα του για το έργο του Έλληνα φιλόσοφου.

Με πτυχίο ιατρικής και γι’ αυτό έφερε το προσωνύμιο «ο γιατρός», ο μέσος της Κορίνθιανς υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν όμως και ένας πραγματικός στοχαστής, κατάφερε χάρη στον πολιτικό ακτιβισμό του να πείσει τους συμπαίκτες του για την αυτοδιαχείριση.

Την περίφημη «δημοκρατία της Κορίνθιανς», μια μοναδική περίπτωση στον κόσμο, όπου η ομάδα αρνήθηκε την εξουσία του προπονητή. Στόχος του ήταν να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια σε μια χώρα για πολύ καιρό σκλαβωμένη σε μια βίαιη δικτατορία από καταστολές και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στέλνοντας ένα μήνυμα δημοκρατίας μέσω του του ποδοσφαίρου.

Πήγε στη Φιορεντίνα το 1984,η μεταγραφή του έγινε δεκτή με τεράστιο ενθουσιασμό, ώστε οι φίλαθλοι εξάντλησαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια των αγώνων. Η προσαρμογή του στον ρυθμό της Serie A, αποδείχθηκε δύσκολη. Σημείωσε 6 γκολ σε 25 αγώνες πρωταθλήματος, πριν επιστρέψει πίσω.

Όμως ο αλκοολισμός του είχε δημιουργήσει προβλήματα, από την εποχή της Φιορεντίνα μέχρι και το θάνατό του, λόγω ενός σηπτικού σοκ, στο νοσοκομείο «Αλμπερτ Αϊνστάιν» στο Σαο Πάολο.

Ακριβώς την ημέρα που η Κορίνθιανς κέρδισε ξανά τον τίτλο.

«Θα ήθελα να πεθάνω την Κυριακή, την ημέρα που η Κορίνθιανς κερδίσει τον τίτλο», είχε πει ο ίδιος πριν χρόνια. Και έτσι έγινε. Έπαιξε σε Μποταφόγκο, Κορίνθιανς, Φιορεντίνα, Φλαμένγκο, Σάντος και Γκάρφοθ Τάουν και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας από το 1976 έως το 1986 (60 συμμετοχές-20 γκολ).

