Οικονομία

Παράταση για το μειωμένο ΦΠΑ στα πέντε νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η διαδικασία για την παράταση του νησιωτικού ΦΠΑ ως 30 Ιουνίου 2021.

Με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Εμμανουήλ Λογοθέτη προς την Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία διαμενόντων των πέντε νησιών όπου λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με το έγγραφο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράταση του νησιωτικού ΦΠΑ έως 30 Ιουνίου 2021 στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο Λέρο, Κω.

Όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2019-2020 (μέσος όρος διαμενόντων στις δομές) όπου οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης συνεχίσουν να ισχύουν.