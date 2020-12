Κόσμος

Έκρηξη σε διυλιστήριο (εικόνες)

Στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Νότιας Αφρικής σημειώθηκε η έκρηξη.

Η εταιρεία Engen ανακοίνωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριό της στο Ντέρμπαν, το δεύτερο μεγαλύτερο της Νότιας Αφρικής, έχει πλέον κατασβεστεί, προσθέτοντας ότι τα αίτιά της ερευνώνται.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα — στον οποίο δεν αναφέρεται ούτε σε θύματα, ούτε στον αντίκτυπο στην παραγωγή της — ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ έκανε λόγο για επτά τραυματίες σε σταθερή κατάσταση.

Κατά τον ιστότοπο της εταιρείας, το διυλιστήριο στο Ντέρμπαν έχει δυναμικότητα διύλισης 120.000 βαρελιών την ημέρα.

Στη Νότια Αφρική, χώρα που αποτελεί καθαρό εισαγωγέα πετρελαίου, λειτουργούν το τρέχον διάστημα έξι διυλιστήρια.