Life

“Ήλιος”: Ομολογίες, διλλήματα και συγκρούσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στα νέα επεισόδια. Πάρτε... μία γεύση από το τι θα δούμε!

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 58

Η Αλίκη γίνεται έξαλλη μετά την ομολογία του Φίλιππου… Αλλά και η Λήδα πληρώνει ακριβά την ειλικρίνειά της στον Δημήτρη… Ο Φίλιππος και η Λήδα δέχονται πυρά πλέον απ’ όλους και νιώθουν ενοχές για τον πόνο που προκαλούν στους άλλους. Αποφασίζουν, όμως, να αγωνιστούν για την αγάπη τους και να ζήσουν μαζί. Και ενώ η Αλίκη παλεύει να συμφιλιωθεί με την ιδέα του χωρισμού της, η Αλεξάνδρα, που κρατά στο χέρι τον Φίλιππο, επηρεάζει την Αλίκη προτείνοντάς της να τον εκβιάσουν…

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 59

Είναι η πρώτη μέρα που ο Φίλιππος και η Λήδα είναι μαζί. Ο Δημήτρης πέφτει με τα μούτρα στην υπόθεση της Νίκης και μαζί με τον Δήμο δουλεύουν εντατικά για να τη βοηθήσουν. Η Αθηνά βρίσκει μια καταγγελία στην οποία μπορούν να βασιστούν για να κινηθούν πιο άμεσα εναντίον του Αντρέα. Η Αλίκη και η Αλεξάνδρα είναι ξανά στο ίδιο στρατόπεδο και είναι αποφασισμένες να χωρίσουν τον Φίλιππο και τη Λήδα για δεύτερη φορά. Ο Κοντογιάννης περνά στην αντεπίθεση και κινείται εναντίον του Φίλιππου... Όμως ο Φίλιππος και η Λήδα μοιάζουν έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν όλα… Μέχρι που ο Πέτρος έχει ένα περίεργο «ατύχημα» και μεταφέρεται αναίσθητος στο νοσοκομείο. Η ευτυχία φαίνεται να κοστίζει πολύ ακριβά σε όλους...

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 60

Ο τραυματισμός του Πέτρου τούς έχει αναστατώσει όλους, ενώ η Λήδα και ο Φίλιππος δεν φεύγουν από δίπλα του. Ο Δημήτρης τού ζητά να καταγγείλει ποιος τον έσπρωξε, αλλά ο Πέτρος δεν μιλάει. Η Αλίκη προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή της χωρίς τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος, πέρα απ’ την αγωνία του για τον Πέτρο, έχει να αντιμετωπίσει και τον νόμο. Η παράτολμη κίνησή του να εξαπατήσει την τράπεζα για να πάρει το δάνειο, αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να συλληφθεί. Ωστόσο ένα ύποπτο και «από μηχανής» δώρο τον κάνει ξανά να ελπίζει… Ή να φοβάται περισσότερο; Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης βρίσκει την Νίκη σε μια συνθήκη που θ’ αλλάξει όλη της τη ζωή…

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 61

Η σύλληψη φαίνεται πως είναι μονόδρομος για την Νίκη, αφού όλα τα στοιχεία για την δολοφονία του Αντρέα οδηγούν σε εκείνη. Η Λήδα ζητά να μάθει από τον Πέτρο τον λόγο που καλύπτει αυτόν που τον έσπρωξε. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται… Ο Διονύσης υπενθυμίζει στον Φίλιππο τους κινδύνους που κρύβει η εξαργύρωση της επιταγής και ο Φίλιππος βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα προχωρήσει στη συμφωνία με τον άγνωστο δικηγόρο. Στην τράπεζα θα συναντηθεί με τον διευθυντή για να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από την επιταγή και γιατί θέλει να τον βοηθήσει… Τα πράγματα περιπλέκονται στην υπόθεση της Νίκης όταν φτάνει στα χέρια της αστυνομίας μία παλιότερη τηλεφωνική συνομιλία της με τον Δήμο...

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 62

Ο Δήμος καλείται σε ανάκριση καθώς κρίνεται ύποπτος για συνέργεια στην δολοφονία του Αντρέα. Ο Ντίνος αρνείται πως προκάλεσε το ατύχημα του Πέτρου, ενώ η Εύα φαίνεται ότι ξέρει κάτι παραπάνω γι’ αυτό και το εκμυστηρεύεται στην Αλεξάνδρα. Η Νίκη πιέζεται να ομολογήσει τον φόνο του Αντρέα και καταρρέει στη διάρκεια της ανάκρισης… Η Λήδα επισκέπτεται ανήσυχη τη Νίκη στο κρατητήριο, αλλά αυτό που θα αντιμετωπίσει θα είναι τρομακτικό…

Gallery