Η ανάρτηση μητέρας κοριτσιού ΑμεΑ που προκάλεσε την αντίδραση Μητσοτάκη

Μία γυναίκα έγραψε για την ξεχωριστή κόρη της και ο Πρωθυπουργός της απάντησε.

Η ανάρτηση της μητέρας ενός κοριτσιού που πάσχει από σπάνια εκ γενετής νευρομυική πάθηση προκάλεσε την αντίδραση του Πρωθυπουργού.

Η γυναίκα αναφέρθηκε στην κόρη της από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι και εκείνη που απέκτησε το πρώτο της αμαξίδιο, μέρα που όπως γράφει, έκανε την ίδια και τον πατέρα της κόρης της να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να δουν «την ουσία και το πραγματικό νόημα στη ζωή».

Η ανάρτηση έγινε μετά τα εγκαίνια του νέου αναβατορίου στην Ακρόπολη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός διάβασε την ανάρτηση κι απάντησε στη γυναίκα:

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο και πολλή δουλειά μπροστά μας για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα. Αλλά θα το κάνουμε, βήμα βήμα, έργο έργο».

Η μητέρα της Μαρίνας ένιωσε έκπληξη και συγκίνηση με τη δημοσίευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και απάντησε:

«Νιώθω βαθιά συγκινημένη που η ανάρτησή μου για την εμπειρία μου ως μητέρα ΑμεΑ, της Μαρίνας, βρήκε απήχηση στην καρδιά τόσων συνανθρώπων μας! Όμως ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτή η κατάθεση ψυχής θα έφτανε στα μάτια του Πρωθυπουργού. Τα λόγια όλων σας μας τιμούν, μας δίνουν κουράγιο και δύναμη!! Όμως τα δικά μου λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την ευγνωμοσύνη που νιώθω!! Να είστε όλοι καλά!!».