Μισέλ για Τουρκία: να τελειώσει το παιχνίδι… της γάτας με το ποντίκι

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χτύπησε «καμπανάκι» για την πολιτική της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο, ενόψει τη Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Της Μαρίας Αρώνη

«Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι πρέπει να τελειώσει», δήλωσε σήμερα για την Τουρκία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με αφορμή της συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο Σαρλ Μισέλ επιβεβαίωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια» γιατί τα θέματα είναι σημαντικά και απαιτούν τη φυσική παρουσία των ευρωπαίων ηγετών.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι στη Σύνοδο Κορυφής, οι 27 ηγέτες θα εξετάσουν προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Υπενθύμισε ότι προ δύο μηνών είχε ζητηθεί από την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες, τις προκλήσεις και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος από τότε», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ και πρόσθεσε ότι οι 27 ηγέτες θα πρέπει να εξετάσουν τί συνέπειες θα έχουν όλα αυτά.

«Θέλουμε περισσότερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα με την Τουρκία, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπήρξε σημαντική θετική κινητικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαρλ Μισέλ.

Μιλώντας, ειδικότερα, για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι τον τελευταίο χρόνο, υπήρξαν εντάσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. "Η Λιβύη και η Συρία είναι κέντρα ανασφάλειας και αστάθειας. Η ελληνική και η κυπριακή κυριαρχία πιέζονται. Η σχέση μας με την Τουρκία δοκιμάζεται σοβαρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα αφιερωθεί στη θέσπιση στρατηγικής ευρωπαϊκής θέσης σε σχέση με την περιοχή. Έχω προτείνει τη διεξαγωγή πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι θαλάσσιες ζώνες, η ενέργεια, η ασφάλεια και η μετανάστευση".