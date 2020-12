Πολιτική

Πέτσας: δύσκολο να επιτραπούν μετακινήσεις μεταξύ νομών τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα ασχοληθεί με την Τουρκία, αλλά και τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα.

Να επιβληθούν κυρώσεις αλλά και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, θα ζητήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Για τις μεν κυρώσεις είπε ότι βρίσκονται στο τραπέζι από την Σύνοδο του Οκτωβρίου ενώ το θέμα του εμπάργκο το έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στους ευρωπαίους ηγέτες κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου.

Εκτίμησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι το νομοσχέδιο των ΗΠΑ για κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας “δείχνει” τον δρόμο και στην ΕΕ.

Στο ερώτημα εάν οι Ευρωπαίοι θα καταλήξουν σε κυρώσεις ή σε απειλή για κυρώσεις, απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πως πλέον αρκετοί ηγέτες έχουν πειστεί ότι η Τουρκία κάνει προσχηματικές αναδιπλώσεις όταν πλησιάζει η στιγμή για κυρώσεις από την ΕΕ.

Εξήγησε πως οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό για την Ελλάδα αλλά αυτό που ζητεί είναι να τερματιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας και να επιλυθεί ειρηνικά και με βάση το Διεθνές Δίκαιο η μια και μοναδική διαφορά με την Αθήνα, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Σχετικά με την έναρξη διερευνητικών επαφών με την Τουρκία απάντησε ότι μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αρκεί η Άγκυρα να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει.

Δύσκολο να επιτραπούν μετακινήσεις μεταξύ νομών τα Χριστούγεννα

Σχετικά με την πανδημία, ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης, που θα περιλαμβάνει και τις λεπτομέρειες για τα σχολεία και το λιανεμπόριο.

Τόνισε πάντως ότι φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επιτραπούν οι μετακινήσεις μεταξύ νομών κατά τη διάρκεια των εορτών με βάση το υψηλό ιικό φορτίο αλλά και το ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να δημιουργήσει χαλάρωση.

Για τη βραδύτητα στη μείωση του ιικού φορτίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι η κόπωση και η πιο χαλαρή εφαρμογή των μέτρων, οι διαπεριφερειακές ενώ στη Θεσσαλονίκη όπως και ο πρωθυπουργός ανέφερε θα μπορούσαν τα περιοριστικά μέτρα να έχουν εφαρμοστεί και νωρίτερα αλλά δεν υπήρχε σχετική εισήγηση της επιτροπής ειδικών.

Ο κ. Πέτσας είπε ότι δεν πιστεύει ότι έχουν αποτύχει τα μέτρα, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αποδώσουν.

Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για μη δημοσιοποίηση των πρακτικών της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, ο κ. Πέτσας την κάλεσε αν ψάχνει ευθύνες να απευθυνθεί στο Μαξίμου, καθώς ο πρωθυπουργός παίρνει τις αποφάσεις. Όπως είπε αν δημοσιεύονταν τα πρακτικά δεν θα εξέφραζαν ελεύθερα τις απόψεις τους οι επιστήμονες.

Έως το καλοκαίρι θα έχουν εμβολιαστεί όσοι το επιθυμούν

Σχετικά με τα εμβόλια για τον κορωνοϊο, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναμένει την έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά τους και εκτίμησε ότι στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου μπορεί να έχουν φτάσει στη χώρα μας οι πρώτες δόσεις.

Τόνισε ότι δίδεται έμφαση στην προετοιμασία των εμβολιασμών με 1.080 εμβολιαστικά κέντρα και πάνω από 25 εκατομμύρια δόσεις, που μπορούν να καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού για ένα εμβόλιο που θα είναι δωρεάν και εθελοντικό.

Με βάση τον προγραμματισμό, θα εμβολιάζονται 2 εκατ. πολίτες κάθε μήνα με πρώτους τους υγειονομικούς και τους ευάλωτους πληθυσμούς. Εκτίμησε ότι έως τον Ιούνιο θα έχουν εμβολιαστεί οι περισσότεροι και διαβεβαίωσε ότι το εμβόλιο δεν θα λείψει από κανέναν.

Η φωτογραφία Μητσοτάκη στην Πάρνηθα

Για την φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη στην Πάρνηθα τόνισε ότι φυσικά και κάποιος μπορεί να κάνει ποδήλατο όταν είναι εντός ορίου νομού και πως η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική κατά την άσκηση.

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Να τιμηθεί η μνήμη του χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία

Ενόψει της θλιβερής επετείου από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα πρυτανεύσει η λογική και πως η μνήμη του θα τιμηθεί φέτος με τέτοιο τρόπο που θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.