Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: τα εμβόλια κατά του κορονοϊού θα είναι ασφαλή

Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε το εμβολιαστικό πλάνο της χώρας μας.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «τα Νέα», διαβεβαίωσε ότι τα εμβόλια του κορονοϊού που αναμένονται και στη χώρα μας θα είσαι ασφαλή και παρουσίασε το εμβολιαστικό πλάνο που έχει ετοιμάσει η χώρα μας.

Παράλληλα σημείωσε ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι αυτό τον χειμώνα αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας μας.

Το άρθρο του κ. Κικίλια

Την περασμένη Τετάρτη, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Hans Kluge, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας, απηύθυνε μήνυμα προς τον ελληνικό λαό για την αξία του εμβολιασμού. Ως παράδειγμα αποτελεσματικής εμβολιαστικής απόδοσης, ανέφερε τη χώρα μας. Ενώ το 2018 εμβολιάστηκαν 2.000.000 συμπολίτες μας για τον ιό της γρίπης, φέτος οι δόσεις φτάνουν τις 4.200.000.

Έχουμε από νωρίς παρουσιάσει με στοιχεία, το εμβολιαστικό μας πλάνο απέναντι στη νόσο COVID-19: 25.000.000 δόσεις εμβολίων (καθώς τα περισσότερα είναι σε 2 δόσεις), 1018 εμβολιαστικά κέντρα, με δυνατότητα να εμβολιαστούν 2.000.000 πολίτες ανά μήνα.

Όλα γίνονται με διαφάνεια, σωστή προετοιμασία, με βάση τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα ασφαλείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Ο εμβολιασμός είναι μέρος της λύσης, ο οποίος και προφανώς αποτελεί το σημαντικότερο όπλο μας στη δημιουργία τείχους ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό.

Και όλοι μπορούμε και πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτήν την εθνική εκστρατεία. Από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα μέχρι την Εκκλησία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους του πνευματικού κόσμου.

Τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Θα δημιουργήσουν ανοσία και σιγά-σιγά θα μας δώσουν πίσω την εργασία μας, την κοινωνικότητά μας, την ζωή μας.

Όμως, σε καμία περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, δεν πρέπει να χάσουμε την κουλτούρα της αυτοπροστασίας μας. Το αντίθετο.

Κανένας εφησυχασμός.

Τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, πρέπει να είμαστε πιο προσηλωμένοι στην τήρηση των μέτρων προστασίας.

Εμβολιάζομαι και παράλληλα συμμορφώνομαι με τους κανόνες δημόσιας υγείας, σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους γύρω μου.

Αρκεί να αντιληφθούμε όλοι, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, στις απολύτως αναγκαίες. Να κρατάμε φυσικές αποστάσεις, να φοράμε σωστά τη μάσκα μας – και όχι κάτω από τη μύτη – να πλένουμε συχνά τα χέρια μας, να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα όπου υπάρχει πολυκοσμία και κακός εξαερισμός.

Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι υγειονομικές αποφάσεις του ενός επηρεάζουν το σύνολο.

Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι προσέχοντας, βοηθάμε τους υγειονομικούς μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, που δίνουν τιτάνια μάχη αυτή τη στιγμή στα Νοσοκομεία της χώρας, και έτσι στηρίζουμε και τους συμπολίτες μας που μπορεί να χρειαστούν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αυτόν τον χειμώνα αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση στη σύγχρονη ιστορία μας. Η Ελλάδα ποτέ δε σώθηκε με πολλά λόγια. Σώθηκε και θα σωθεί ακόμα μια φορά με γενναίες αποφάσεις και με μεγάλες πράξεις.