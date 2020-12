Κοινωνία

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Τα μέτρα ασφαλείας που σχεδιάζονται για την ερχόμενη Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου.

Απόφαση απαγόρευσης των συναθροίσεων για όλη την επικράτεια, ενόψει της 12ης επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αναμένεται από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, ενώ τα μέτρα που έχει σχεδιάσει το Αρχηγείο για την αποτροπή τέτοιων συγκεντρώσεων θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την επέτειο του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η απαγόρευση συναθροίσεων αναμένεται να επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και θα προβλέπει πρόστιμα για τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, όπως και στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα για την αποτροπή συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα «κλειδώσουν» το απόγευμα σήμερα, έπειτα από συσκέψεις που πραγματοποιούνται στο Υπουργείο και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 4.000 αστυνομικούς που θα διατεθούν στην Αττική.

Ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ προβλέπει την αποτροπή συγκέντρωσης στην συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια, όπου έπεσε νεκρός ο Αλ. Γρηγορόπουλος στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, αλλά και την επιτήρηση άλλων χώρων που ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν ανάλογες συγκεντρώσεις.

Σημειώνεται ότι πολλοί δικηγόροι δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και άλλα άτομα, υπογράφουν κείμενο καλέσματος για απότιση τιμής στον τόπο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό, στην οποία εκτός των άλλων αναφέρουν:

«Η 6η Δεκεμβρίου είναι η ημέρα του Αλέξανδρου, η ημέρα των νέων ανθρώπων, που βάλλονται από παντού. Ας τους τιμήσουμε κι ας δείξουμε πως δεν τους ξεχνάμε. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας (φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις) θα βρεθούμε στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα, στον τόπο της δολοφονίας του Αλέξανδρου, στο μνημείο που έχει στηθεί. Για να αφήσουμε ένα λουλούδι, ένα γράμμα, μία υπόσχεση. Για να παραμείνουμε άνθρωποι».

Καλέσματα επίσης έχουν απευθύνει και άλλοι χώροι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μέσω διαδικτύου, καθώς και πολλοί μέσω ιστότοπου του αντιεξουσιαστικού χώρου, τόσο για την Αθήνα όσο και σε πόλεις της επαρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στον Βόλο, για τα μέτρα που αφορούν στον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, αναφέρθηκε και στην εκδήλωση για την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα θα είναι αντίστοιχα με αυτά του Πολυτεχνείου και τόνισε: «Θα γίνει με σεβασμό και αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η αντίστοιχη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου».