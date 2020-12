Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: ύφεση 11,7% στο γ΄ τρίμηνο του 2020

Οι εκτιμήσεις για το τελικό αποτύπωμα της πανδημίας στην πορεία της οικονομίας. Κόντρα Κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ.

Πτώση 11,7% σημείωσε το ΑΕΠ το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, σημειώνοντας απώλειες άνω των 5 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ενώ, σε σχέση με το β' τρίμηνο 2020 καταγράφηκε άνοδος 2,3%. Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το δ' τρίμηνο, λόγω του lockdown σε όλη τη χώρα, με τον προϋπολογισμό να προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 10,5% το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς και μετά την αναθεώρηση των στοιχείων για τα προηγούμενα τρίμηνα, το α' τρίμηνο εφέτος υπήρξε άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,4%, το β' τρίμηνο πτώση κατά 14,2% (από μείωση 15,2% της αρχικής εκτίμησης) και το γ' τρίμηνο μείωση 11,7%.

Μεταξύ γ' τριμήνου 2020 και γ' τριμήνου 2019:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης σημείωσε άνοδο 4,4%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 0,3%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 44,9% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 80%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 6,4% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 18,1%).

Μεταξύ γ' τριμήνου 2020 και β' τριμήνου 2020:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 14% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 15,3% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 0,9%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 0,4%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 10,4% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 39,2%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 9,6% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,4%).

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, αναμένεται να αναθεωρηθούν όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το δ' τρίμηνο 2020, με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον τον χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης κ.λπ.).

Σταϊκούρας: απόδειξη των αντοχών της ελληνικής οικονομίας

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει:

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2020. Αυτά αναδεικνύουν τόσο τη δυναμική που είχε αναπτύξει η ελληνική οικονομία πριν την υγειονομική κρίση, όσο και τις αντοχές της κατά τη διάρκεια της κρίσης.Δυναμική που αποδεικνύεται από την εξέλιξη του ΑΕΠ, τόσο την περυσινή χρονιά όσο και το 1ο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, το 2019, η ελληνική οικονομία παρουσίασε υψηλότερη μεγέθυνση από το 2018, σημειώνοντας, μάλιστα, για πρώτη φορά από το 2007, μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! Κάτι που συνεχίστηκε και το 2020, με ανάπτυξη τελικά το πρώτο τρίμηνο (+0,4%), και όχι ύφεση (-0,5%), όπως ήταν μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις, παρά το γεγονός ότι οι αυστηροί περιορισμοί στη λειτουργία της οικονομίας ξεκίνησαν εκείνη την περίοδο. Η ελληνική οικονομία, όμως, δείχνει και αντοχές, όπως αυτές αποτυπώνονται στα στοιχεία για το 2ο και το 3ο τρίμηνο του έτους. Στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία κινήθηκε, το εννεάμηνο του 2020, σε μονοψήφια ύφεση.

Εξαιτίας όμως της μεγάλης αβεβαιότητας που συνοδεύει τη λειτουργία της οικονομίας τον μήνα Δεκέμβριο, το Οικονομικό Επιτελείο δεν θα μεταβάλει τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού για το 2020, παρά το γεγονός ότι τα προσωρινά στοιχεία προϊδεάζουν για χαμηλότερη ετήσια ύφεση. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο απαιτηθεί, και μέσα στο 2021, προκειμένου να ξεπεράσουν την παρούσα δοκιμασία με το μικρότερο δυνατό κόστος, και να μπορέσουν να ανακάμψουν όσο ταχύτερα γίνεται».

ΣΥΡΙΖΑ: η βαθύτερη ύφεση στην Ευρώπη

Σε κοινή τους δήλωση τους, η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και ο τομεάρχης Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. αναφέρουν:

«Η ελληνική οικονομία κατέγραψε νέα βαθιά ύφεση, 11,7%, στο 3ο τρίμηνο του 2020, γεγονός που τη φέρνει στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Τούτο επιβεβαιώνει ότι δεν ελήφθησαν μέτρα, στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα και στον σωστό χρόνο, για τη στήριξη της οικονομίας, όπως επισημαίναμε διαρκώς από την έναρξη της πανδημίας. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής είναι πλέον φανερά. Η ευθύνη για το οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο βαραίνει ακέραια την κυβέρνηση της ΝΔ. Το αφήγημα της ΝΔ ότι “είμαστε στον Μ.Ο. της Ευρώπης και κάνουμε σωστή οικονομική διαχείριση” καταρρέει. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι η οικονομία δεν μπορεί να ανακάμπτει από μόνη της μετά το λοκ-ντάουν, αλλά χρειάζεται πολιτική ουσιαστικής στήριξης.

Ακόμη και στη σύγκριση του ΑΕΠ για τα τρία τρίμηνα του 2020 η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, παρότι η χώρα μας είχε μια σειρά από πλεονεκτήματα: εισήλθε αργότερα στην πανδημική κρίση και είχε τις οικονομικές δυνατότητες, λόγω του αποθεματικού ασφαλείας, της ρευστότητας από την ΕΚΤ και της αναστολής του συμφώνου σταθερότητας, ώστε να εφαρμόσει πολιτική ουσιαστικής στήριξης για τους εργαζόμενους, τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δεν το έκανε καταργώντας τα πλεονεκτήματα της χώρας. Η στάση αυτή αποδίδεται σαφώς σε στρατηγική επιλογή.

Το χειρότερο είναι ότι οι πολιτικές της ΝΔ δεν δημιουργούν καμία προϋπόθεση για ταχεία ανάκαμψη την επόμενη χρόνια, όπως εξάλλου αποδεικνύουν τα στοιχεία. Ιδίως η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ, για ανάπτυξη μόλις 0,9% το 2021,επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο απέτυχε η κυβέρνηση φέτος αλλά δημιούργησε και μια κινούμενη άμμο για το επόμενο έτος. Αφήνουμε ασχολίαστη την πανηγυρική δήλωση του υπουργού Οικονομικών που, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το χάσμα που χωρίζει την κυβέρνηση από την πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία».

Πέτσας: το μόνο που κατέρρευσε είναι το αφήγημα του Τσίπρα

Σε δήλωση-απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέρει:

«Το μόνο που «κατέρρευσε» είναι το αφήγημα του κ. Τσίπρα για δήθεν «ύφεση Μητσοτάκη». Ο κ. Τσίπρας έλεγε μόλις προχθές, στο Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, πως «η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της ΕΕ που συνάντησε την ύφεση πριν τη συναντήσει η πανδημία». Σήμερα διαψεύδεται, καθώς η ΕΛΤΑΤ επιβεβαίωσε ότι μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2020 η οικονομία αναπτυσσόταν (+0,4%), ενώ αντίθετα η ευρωζώνη ήταν ήδη σε ύφεση (-3,7%). Και μετά ήρθε η πανδημία. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ο μόνος που κάνει πως δεν το βλέπει - επιβεβαιώνοντας ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου - είναι ο κ. Τσίπρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ανακοινώσεις του φαίνεται να παρακαλάει, όπως πάντα, ακόμη και στην πανδημία, για κρίση και πόνο μήπως και αντλήσει κάποια μικροπολιτικά οφέλη. Έτσι και τώρα, παρακαλάει για πιο βαθιά ύφεση και αναδεικνύει την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ (+0,9%), αντί θετικότερων προβλέψεων άλλων διεθνών οργανισμών, όπως της Κομισιόν (+5,0%) και του Δ.Ν.Τ. (+5,7%) για το 2021. Η Κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, για να βγούμε όλοι μαζί, όρθιοι και από αυτή την κρίση»