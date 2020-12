Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: ύφεση 11,7% το Γ΄ τρίμηνο του 2020

Ζητούμενο πλέον το πόσο θα επηρεάσει το lockdown την πορεία της Οικονομίας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους κι αν θα επαληθευτεί η πρόβλεψη για ύφεση 10,5% φέτος.

Πτώση 11,7% σημείωσε το ΑΕΠ το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, σημειώνοντας απώλειες άνω των 5 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ενώ, σε σχέση με το β' τρίμηνο 2020 καταγράφηκε άνοδος 2,3%. Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το δ' τρίμηνο, λόγω του lockdown σε όλη τη χώρα, με τον προϋπολογισμό να προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 10,5% το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς και μετά την αναθεώρηση των στοιχείων για τα προηγούμενα τρίμηνα, το α' τρίμηνο εφέτος υπήρξε άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,4%, το β' τρίμηνο πτώση κατά 14,2% (από μείωση 15,2% της αρχικής εκτίμησης) και το γ' τρίμηνο μείωση 11,7%.

Μεταξύ γ' τριμήνου 2020 και γ' τριμήνου 2019:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης σημείωσε άνοδο 4,4%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 0,3%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 44,9% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 80%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 6,4% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 18,1%).

Μεταξύ γ' τριμήνου 2020 και β' τριμήνου 2020:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 14% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 15,3% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 0,9%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 0,4%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 10,4% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 39,2%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 9,6% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,4%).

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, αναμένεται να αναθεωρηθούν όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το δ' τρίμηνο 2020, με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον τον χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης κ.λπ.).