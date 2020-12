Αθλητικά

Ο Παπασταθόπουλος στο μεταγραφικό στόχαστρο της Γιουβέντους

Ο Αντρέα Πίρλο φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα διεθνή, μετά τους συνεχόμενους τραυματισμούς του Κιελίνι.

Η Γιουβέντους ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στη χειμερινή μεταγραφική αγορά.

Αυτό αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα CalcioMercato.it, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία εξέλιξη που προκάλεσε κυρίως ο τραυματισμός στο μηρό του αρχηγού της «Γηραιάς Κυρίας» , Τζιόρτζιο Κιελίνι, κατά την διάρκειας προπόνησης αυτή την εβδομάδα.

«Αυτή είναι η έκτη φορά που τραυματίζεται ο Κιελίνι από την αρχή της περασμένης σεζόν και ο Αντρέα Πίρλο αρχίζει να ανησυχεί για τις επιλογές του στην άμυνα. Ο Μερίχ Ντεμιράλ είναι επίσης τραυματίας, αφήνοντας τη Γιουβέντους με μόνο τους Ματάις ντε Λιχτ και Λεονάρντο Μπονούτσι διαθέσιμους για το κέντρο της άμυνας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.