Νέα τουρκική NAVTEX για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου

Την ώρα που θα συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής, η Τουρκία θα διενεργεί νέα παράνομη άσκηση στο Αιγαίο. Το μήνυμα από τον Μισέλ.

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, το διάστημα 9 με 20 Δεκεμβρίου 2020.

Η άσκηση θα λάβει χώρα, ενώ στις 10 του μήνα θα συνεδριάσει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρώπης, με τον Σαρλ Μισέλ να προϊδεάζει ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι σχέσεις Βρυξελλών - Άγκυρας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W: 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W: 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.