Οικονομία

Νέα πτώση για την τουρκική λίρα

Την ώρα που γίνεται συζήτηση για τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, η λίρα συνεχίζει την… κατρακύλα.

Πτώση κατέγραψε η τουρκική λίρα σήμερα καθώς η τελική εκδοχή του αμερικανικού νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες (NDAA), που παρουσιάστηκε από Αμερικανούς νομοθέτες, προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400.

Η απειλή κυρώσεων από τη Δύση έχει ασκήσει πιέσεις στο τουρκικό νόμισμα, που φέτος έχει καταγράψει σειρά από χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Νωρίτερα σημείωσε πτώση σχεδόν 1% πριν ανακάμψει στις 7,76 τουρκικές λίρες έναντι του δολαρίου στις 12:19 ώρα Ελλάδας.

Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να πλήξουν την τουρκική οικονομία, η οποία είναι ήδη αντιμέτωπη με την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, με διψήφιο πληθωρισμό αλλά και συναλλαγματικά διαθέσιμα που έχουν σχεδόν στερέψει.

Το αμερικανικό νομοσχέδιο για την άμυνα περιλαμβάνει κυρώσεις στο πλαίσιο του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA).