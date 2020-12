Πολιτική

Τσίπρας σε λοιμωξιολόγους: Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα επιδημιολογικά στοιχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με γιατρούς, λοιμωξιολόγους και μέλη της Επιτροπής. Τι συζήτησαν και σε τι συμφώνησαν.

Τηλεδιάσκεψη με γιατρούς, λοιμωξιολόγους και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον αρμόδιο τομεάρχη Υγείας, Ανδρέα Ξανθό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Τσίπρας έθεσε κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με τη πορεία της πανδημίας, τις αιτίες που τα κρούσματα παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρά το lockdown, καθώς και για την αξιοπιστία των στοιχείων, βάση των οποίων η Επιτροπή καλείται να εισηγηθεί για τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο κ. Τσίπρας έθεσε ως κρίσιμο θέμα τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα των επιδημιολογικών στοιχείων ανά περιφέρεια, για την ασφαλή παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας και τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε ως παράδειγμα την εμπειρία του από την επίσκεψη στη Δράμα, όπου εκπρόσωποι φορέων της πόλης του κατήγγειλαν ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση για την επιδείνωση των στοιχείων και την ένδεια έγκαιρων δειγματοληπτικών τεστ για να υπάρχει εικόνα της επιδείνωσης της μετάδοσης του ιού στη κοινότητα. Αποτέλεσμα ήταν μέσα σε μία μέρα ξαφνικά από πράσινη περιοχή να μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Τσίπρας επισήμανε τον προβληματισμό του για τη σταθερή αύξηση των αριθμών των διασωληνωμένων συμπολιτών μας, καθώς και τον διαρκώς υψηλό αριθμό θανάτων.

Εξέφρασε δε την απορία γιατί δεν δίνονται στοιχεία για την αναλογία θανάτων εντός και εκτός ΜΕΘ.

Από την πλευρά των επιστημόνων επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρχει δημοσιότητα όλων των επιδημιολογικών δεδομένων και πλήρης διαφάνεια από τη πλευρά του ΕΟΔΥ.

Τόνισαν, επίσης, ότι η εικόνα εξέλιξης των κρουσμάτων ανά περιφέρεια δεν έχει τεθεί μέχρι στιγμής υπόψιν της Επιτροπής.

Ως προς τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όλοι συμφώνησαν με την ανάγκη άμεσης επίταξης ιδιωτικών κλινικών και αύξησης του αριθμού των διενεργούμενων τεστ, με συνταγογράφησή τους, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους και να υπάρχει σαφής εικόνα της διασποράς στην κοινότητα.