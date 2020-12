Πολιτική

Στο “τραπέζι” του ΟΑΣΕ η αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι δηλώνουν διπλωματικές πηγές για την παρέμβαση του Νίκου Δένδια.

Tο ζήτημα της αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου και την ανάγκη προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας στη σημερινή του παρέμβαση στην Υπουργική Σύνοδο του ΟΑΣΕ.

Όπως εξηγούν διπλωματικές πηγές, η παρέμβαση αυτή είχε το δικό της συμβολισμό για δύο σημαντικούς λόγους:

Πρώτον, είναι η δεύτερη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών παρεμβαίνει στην Υπουργική Σύνοδο του ΟΑΣΕ σε ισάριθμα χρόνια. Έτσι υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει στους πολυμερείς οργανισμούς ασφαλείας, όπου η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προβάλει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Συγκρατείται επίσης η πρόσφατη σχετική αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών στην Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ πριν από λίγες μέρες.

Επίσης συγκρατείται η γενικότερη προσπάθεια στήριξης της πολυμέρειας για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η στήριξη της χώρας μας της πρωτοβουλίας για την πολυμέρεια που προωθεί η Γερμανία και η Γαλλία στα πλαίσια του ΟΗΕ.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές, εξάλλου, σε off the record ενημέρωση, ανέφεραν για το θέμα της Τουρκίας ότι δεν είναι αρκετή η στροφή που έχει κάνει η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες, ούτε και οι «θετικές» δηλώσεις των τουρκικών Αρχών. Η Τουρκία πρέπει να περάσει σε συγκεκριμένες πράξεις, σε βιώσιμες πράξεις, όχι σε κινήσεις που μετά από 2-3 ημέρες θα αναστρέψει.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το θέμα τη Δευτέρα, όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει τις αποφάσεις. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν για τις συνέπειες, με πρίσμα το πλαίσιο που τέθηκε την 1η Οκτωβρίου και τις εξελίξεις που έχουν καταγραφεί από τότε μέχρι σήμερα