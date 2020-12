Κοινωνία

Ληστής με προτίμηση στα... καταστήματα

Πόσες περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν. Πως κατάφεραν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Νοεμβρίου στο Νέο Ψυχικό, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.Α.Σ.), 26χρονος αλλοδαπός, για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο πριν, ο δράστης είχε αποπειραθεί να διαρρήξει κατάστημα στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε εισέλθει σε άλλο κατάστημα στην ίδια περιοχή, παραβιάζοντας την κλειδαριά και αφαιρώντας έγγραφα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τον αναζήτησαν, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης-Ψυχικού, εξιχνιάστηκαν επιπλέον δυο περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών καταστημάτων, από τα οποία αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.