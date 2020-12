Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: Συλλήψεις και “βαριά” πρόστιμα την Πέμπτη

Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν για την Πέμπτη 03.12.2020 συνολικά 70.002 ελέγχους και κατέγραψαν 1.836 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 558.600€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (59.208).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα λιανικού εμπορίου για πώληση προϊόντων μη προβλεπόμενων, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε πολυκατάστημα για πώληση προϊόντων μη προβλεπόμενων, στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων για παράβαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. δυο (2) πρόστιμα ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσιες δέκα (3.310) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.