LIVE - Κορονοϊός: Ενημέρωση για το lockdown και το “άνοιγμα” της αγοράς

Οι αναφορές Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνη για την πορεία της πανδημίας, οι απαντήσεις Χαρδαλιά για τα μέτρα και Κοντοζαμάνη για το ΕΣΥ. Ανακοινώσεις από τον Γ.Γ. Εμπορίου.

Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην ενημέρωση μετέχουν:

ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς

η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου

ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Στη σημερινή ενημέρωση συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Επίσης, συμμετέχει ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.