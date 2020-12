Πολιτική

“Πυρά” Μηταράκη κατά Τουρκίας και ΜΚΟ για το Προσφυγικό

Τι αναφέρει σε επιστολές που έστειλε στην αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ και τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα.

Επιστολή στην οποία περιγράφει λεπτομερώς τις συνθήκες που επικράτησαν στο ναυάγιο της Λέσβου όπου το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 32 επιβαίνοντες αλλά, δυστυχώς, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης στην Ευρωπαία Επίτροπο κ. Ylva Johansson και τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, κ. Phillipe Leclerc.

Ο κ. Μηταράκης επισημαίνει στην επιστολή του ότι, με βάση τις μαρτυρίες τους, οι επιβαίνοντες δεν ήθελαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά όταν ζήτησαν άμεση βοήθεια από την Τουρκική Ακτοφυλακή και ενώ η λέμβος τους βρισκόταν μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα, το σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής αντί να προσφέρει βοήθεια έκανε ελιγμούς για να δημιουργήσει κυματισμούς και να αναγκάσει τη λέμβο να συνεχίσει το ταξίδι της προς την Ελλάδα. Και μόνο όταν η λέμβος ήταν πλέον στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει, ότι η απώλεια ζωών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από τις τουρκικές αρχές εάν είχαν επέμβει όταν η λέμβος των μεταναστών ζήτησε βοήθεια εντός των τουρκικών υδάτων. Και διαμηνύει την ανησυχία της Ελλάδας για περιπτώσεις όπου ακούσια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, υποστηρίζουν τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών να συνεχίζουν τις παράτυπες διελεύσεις.

Ζητά από την κ. Ylva Johansson και τον κ. Phlippe Leclerc, να παρέμβουν αρμοδίως προς την πλευρά της Τουρκίας ώστε να τερματιστεί η λαθροδιακίνηση που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, όπως προβλέπεται και στην Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας. Ζητώντας από το προσωπικό και τους συνεργάτες τους να στηρίξουν τον κοινό στόχο για την αντιμετώπιση των δικτύων λαθροδιακινητών. Εμποδίζοντας και αποθαρρύνοντας κάθε ενέργεια παράνομης διέλευσης.

