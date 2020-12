Κόσμος

Σοκ: Πέταξε από τον 13ο όροφο το μωρό της φίλης της!

Ανατριχίλα και απέραντη θλίψη προκαλεί η είδηση. Τι την οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη.

Σοκάρει η είδηση που έρχεται από την Ρωσία ότι μία γυναίκα πέταξε από το παράθυρο διαμερίσματος στον 13ο όροφο, στην περιοχή της Νέας Μόσχας, το μόλις δύο μηνών βρέφος της φίλης της, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

“Στο διαμέρισμα βρισκόντουσαν η μητέρα του παιδιού και η φίλη της, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέταξε το μωρό από το παράθυρο, το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα”, δήλωσε η εκπρόσωπος της διεύθυνσης ανακρίσεων της Ανακριτικής Επιτροπής Γιούλια Ιβανόβα, προσθέτοντας ότι διερευνώνται τα αίτια της πράξεως αυτής.

Η Ιβανόβα ανακοίνωσε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη με βάση το άρθρο “περί δολοφονίας μικρής ηλικίας παιδιού” του ρωσικού Ποινικού Κώδικα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η γυναίκα που πέταξε το μωρό της φίλης της απ’ το παράθυρο συνελήφθη και οδηγείται στην ανάκριση.