Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: γιατί δεν σπάει η “αλυσίδα μετάδοσης” παρά το lockdown

Τι είπε για την αύξηση της διάμεσης ηλικίας των κρουσμάτων και τον εμβιολιασμό στην Ελλάδα. Παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ. Μεγάλη πληρότητα στις ΜΕΘ.

Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, το προηγούμενο 24ώρο καταγράφηκαν ακόμη δεκάδες θάνατοι και 1667 νέα κρούσματα, εκ των οποίων στην Αττική 316, 367 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, 93 στην Πιερία και 79 στην Ημαθία.

Όπως τόνισε, «η καμπύλη των νέων κρουσμάτων μειώνεται σε όλη την επικράτεια. Η μείωση των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη την τρίτη εβδομάδα του lockdown, σε σχέση με τις πρώτες δύο. Όμως παραμένουν σε υψηλό επίπεδο τα ιικά φορτία, ιδιαίτερα στην βόρεια Ελλάδα».

«Υπάρχουν περισσότερα από 18.000 ενεργά κρούσματα στην χώρα. Ακόμη, παρατηρείται μικρή άνοδος της διάμεσης ηλικίας των κρουσμάτων, που έχει φθάσει τα 49 έτη, από 35 έτη που ήταν πριν από πέντε εβδομάδες, γεγονός που δείχνει ότι προσβάλλονται περισσότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα και πολλά εκ των οποίων καταλήγουν», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Προσέθεσε ότι καταγράφεται «σταδιακή μείωση στις εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται σήμερα περίπου 4.000 ασθενείς», προσθέτοντας όμως ότι η πληρότητα των ΜΕΘ Covid είναι μεγάλη και ξεπερνά το 90% στην Θεσσαλονίκη»

Γιατί παραμένει υψηλή η διασπορά

Όπως σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου, «η διασπορά στην κοινότητα ήταν και παραμένει μεγάλη, δεν σπάει η αλυσίδα της μετάδοσης. Μία εξήγηση είναι ότι λόγω της μεγάλης διασποράς υπάρχει ένα πινγκ πονγκ ανάμεσα σε σπίτια και εργασιακούς χώρους, οι οποίοι αναδεικνύονται σε εστίες υπερμετάδοσης».

«Ο Δεκέμβριος ήταν έτσι κι αλλιώς ένας δύσκολος μήνας, λόγω και των εποχικών ιώσεων,. Φέτος θα είναι εντελώς διαφορετικός και λόγω του κορονοϊού, ενώ έρχεται μετά από πολλούς μήνες κόπωσης», υπογράμμισε.

Για τα εμβόλια

«Χρειαζόμαστε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας για να “χτιστεί” το λεγόμενο “τείχος προστασίας”, ιδίως καθώς ο καθένας που θα εμβολιαστεί θα αρχίσει να αποκτά άμυνα μετά από 7 ημέρες από την β΄ δόση του εμβολίου», είπε και προσέθεσε ότι καταρτίζεται το πρόγραμμα για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, αναφορικά με τις προτεραιότητες των ομάδων που θα εμβολιαστούν και ότι υπάρχει προετοιμασία υλικού για τον εμβολιασμό που θα διατεθεί τόσο στα εμβολιαστικά κέντρα, όσο και σε άλλα σημεία, προκειμένου να είναι προσβάσιμο στους πολίτες.

Καταλήγοντας, η κ. Παπαευαγγέλου είπε ότι ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Βρετανία και αυτό δείχνει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποδοτικό έναντι του κορονοϊού.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι συνεχίστηκε, με μικρότερο ρυθμό όμως σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, η μείωση των ενεργών κρουσμάτων, αλλά και των νέων διαγνώσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σημείωσε όμως ότι οι αριθμοί παραμένουν υψηλοί σε περιφερειακές ενότητες της βόρειας Ελλάδας, όπως η Πιερία.

Ακόμη, έκανε λόγο για απομόνωση δηλώσεων του τις προηγούμενες ημέρες, τονίζοντας ότι ουδέποτε έχει πει ότι υπάρχει παράλληλο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων και σημειώνοντας ότι υπάρχει μόνο ένα σύστημα καταγραφής.