Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος: αυξημένη η διασπορά κορονοϊού μεταξύ συγγενών και συναδέλφων (βίντεο)

Τι λέει ο Διευθυντής της Παθολογικής και Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Metropolitan General για τις διαφορές στην μετάδοση από το πρώτο κύμα και τις εβδομάδες που απαιτούνται για να μειωθεί το ιικό φορτίο.