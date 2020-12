Κοινωνία

Κατηγορούμενος με κορονοϊό απολογήθηκε μέσω... τηλεδιάσκεψης

Είναι η πρώτη "τηλε-απολογία" την περίοδο της πανδημίας.

Μέσω τηλεδιάσκεψης απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης φορέας του κορονοϊού που «έσπασε» την καραντίνα και συνελήφθη σε αστυνομικό έλεγχο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Το μέτρο της ανάκρισης με τη χρήση της τεχνολογίας αποφασίστηκε λόγω της ειδικής συνθήκης στην προκειμένη περίπτωση, αφού κρίθηκε ότι ενδεχόμενη μεταγωγή του κρατούμενου στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί στο ανακριτικό γραφείο θα εγκυμονούσε κινδύνους μετάδοσης του ιού. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές της Θεσσαλονίκης, είναι η πρώτη φορά την περίοδο της πανδημίας που κρατούμενος με κορονοϊό απολογείται με τον συγκεκριμένο τρόπο στις δικαστικές αρχές της πόλης. Ως προς την ποινική του μεταχείριση, εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο για τις πράξεις που διώκεται με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα μέσα της εβδομάδας, όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληροφορίες για την φερόμενη δράση του, σταμάτησαν στην περιοχή του Ευόσμου το αυτοκίνητο που οδηγούσε προκειμένου να τον ελέγξουν. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν 145 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 19 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό που φέρεται να συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 35χρονος Έλληνας είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα θετικός στον κορονοϊό και παρότι ασυμπτωματικός όφειλε να βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, κάτι που δεν τήρησε. Γι αυτό το λόγο τού επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την ΕΛ.ΑΣ. ύψους 5.000 ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Χαλάστρας όπου κρατήθηκε, ενώ η εισαγγελέας του απήγγειλε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, γνωστοποιώντας του τις κατηγορίες μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εξ αποστάσεως και με τη χρήση της τεχνολογίας, απολογήθηκε σήμερα, μετά από 48ωρη προθεσμία που έλαβε, ενώπιον της ανακρίτριας.

Εκτός από την ίδια και την γραμματέα της που κρατούσε τα πρακτικά της εξέτασης, στο ίδιο γραφείο βρισκόταν ακόμη η συνήγορος του κατηγορούμενου. Αφού περατώθηκε η απολογία, εστάλη με φαξ αντίγραφό της στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείτο ο 35χρονος για να την υπογράψει και στη συνέχεια ο ίδιος εξετάστηκε, πάλι online, από τον εισαγγελέα, που επρόκειτο να γνωμοδοτήσει για την προφυλάκισή του ή μη.

Κατά πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία περί εμπορίας ναρκωτικών, ισχυριζόμενος ότι οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του προορίζονταν για δική του χρήση. Τελικά, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Επί του παρόντος, πάντως, ο κατηγορούμενος καλείται να επιστρέψει στην «καραντίνα», ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε από τον ΕΟΔΥ.

Σε δήλωση του, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχήνας χαιρέτησε το μέτρο της τηλεδιάσκεψης στην ανακριτική διαδικασία, πολλώ δε μάλλον στην παρούσα συγκυρία που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Δικαιοσύνης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. «Η γενική μας αρχή ως Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κι ως Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας είναι να γίνονται όσο περισσότερες διαδικασίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας», τόνισε ο κ. Κουτσοχήνας.