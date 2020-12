Πολιτισμός

Η Βάσω - Άννα Δεμένεγα στον ΑΝΤ1 για την ανάρτηση που συγκίνησε τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Τι λέει η μητέρα της Μαρίνας, για την καθημερινότητα των ΑΜεΑ και την αντίδραση του Πρωθυπουργού.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Το είδε πρώτα ένας φίλος μου, που διαβάζει twitter και συγκινήθηκα απίστευτα! Έτσι ένιωσα για το tweet του πρωθυπουργού! Ένιωσα δικαίωση, ευγνωμοσύνη…», λέει στον ΑΝΤ1 η Βάσω – Άννα Δεμένεγα.

Είναι η μητέρα, η ανάρτηση της οποίας συγκίνησε τον πρωθυπουργό. Μεγαλώνει την Μαρίνα, ένα 21χρονο κορίτσι το οποίο εξαιτίας μιας σπάνιας νευρομυικής πάθησης, κυκλοφορεί από τα 12 του χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο. Χθες, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου αναβατορίου στην Ακρόπολη η μητέρα, σε μια συγκινητική ανάρτηση, γεμάτη αλήθεια και δύναμη, περιέγραψε την πρώτη ημέρα που η κόρη της Μαρίνα ανέβηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο και την ελευθερία που ένιωσε, έχοντας πια την δυνατότητα να κινείται ξανά!

Αυτό διάβασε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε να της απαντήσει στα social media ως εξής «Διάβασα αυτή την ανάρτηση και πραγματικά με συγκίνησε. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο και πολλή δουλειά μπροστά μας για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα. Αλλά θα το κάνουμε, βήμα βήμα, έργο έργο».

Όπως λέει η Βάσω – Άννα Δεμένεγα στον ΑΝΤ1, «δεν έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε σαν ισότιμους πολίτες, σαν όμοιους με εμάς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι ήμουν και εγώ, έβλεπα ανάπηρο και ένιωθα πόνο. Εγώ έμαθα με τον δύσκολο τρόπο! Για να εκπαιδευτεί η κοινωνία χρειάζεται τα άτομα με αναπηρία να είναι μέσα στην κοινωνία , να ενταχθούν».

Γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρίες, οικογένειες που φροντίζουν άτομα με διαφορετικές ανάγκες, ζητούν από κοινωνία και Πολιτεία τρία ουσιαστικά «βήματα»: αποδοχή, ένταξη και συνύπαρξη!