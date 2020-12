Παράξενα

Bετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου νίκησε και... τον κορονοϊό

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την παραμονή των 104ων γενεθλίων του!

Ένας βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιόρτασε στο σπίτι του τα 104α γενέθλιά του, στην Αλαμπάμα, στις ΗΠΑ, αφού πέρασε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, όπου κατόρθωσε να νικήσει τη νόσο Covid-19.

Ο Μέιτζορ Γούτεν, από το Μάντισον της Αλαμπάμα, εισήχθη στο νοσοκομείο στις 24 Νοεμβρίου, καθώς είχε προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, έγραψε η εγγονή του Χόλι Γούτεν Μακντόναλντ, στη σελίδα της στο Facebook.

Πήρε τελικά εξιτήριο την Τετάρτη, την παραμονή των γενεθλίων του.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εγγονή του, γιατροί, νοσοκόμοι και συγγενείς του βρίσκονται κοντά του για να τον βοηθήσουν κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ του εύχονται «χρόνια πολλά».

Ο Μέιτζορ Γούτεν, ή Pop Pop για την οικογένειά του, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προτού επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Γούτεν υπηρέτησε ως στρατιώτης στους κόλπους του αμερικανικού στρατού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και τρεις αδελφοί του, ο ένας εκ των οποίων σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.