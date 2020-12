Υγεία - Περιβάλλον

Νικόλας Χρηστάκης (Kαθηγητής Yale): Θα υπάρξει και τρίτο κύμα κορονοϊού

Τι συνιστά στους Έλληνες. Ποιες οι εκτιμήσεις του για το εμβόλιο. Γιατί δίνει εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση.

Οι Έλληνες πρέπει να είναι πιο φρόνιμοι και να πάρουν πολύ στα σοβαρά το δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19, ανέφερε ο διακεκριμένος Ελληνοαμερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale, Νικόλας Χρηστάκης, μιλώντας σε διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του «Το Βέλος του Απόλλωνα - Οι βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας στον τρόπο που ζούμε», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και στην Ελλάδα.

Όπως είπε, ο κορονοϊός κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα όπως οι ιδέες. Επεσήμανε ότι αν ληφθούν υπόψη, τόσο η μεταδοτικότητα όσο και η θνητότητα, η νέα πανδημία είναι η δεύτερη χειρότερη των τελευταίων 100 ετών, μετά την ισπανική γρίπη.

Ο κ. Χρηστάκης εκτίμησε ότι αν ο πληθυσμός πειστεί να κάνει το εμβόλιο, σε ένα περίπου χρόνο θα έχουμε ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τη βιολογική δυναμική του ιού και θα είμαστε αντιμέτωποι περισσότερο με την οικονομική και την κοινωνική επίπτωση του. Για το χειμώνα του 2021, προέβλεψε ότι θα υπάρξει ένα τρίτο επιδημικό κύμα, αν και πιο ήπιο λόγω των εμβολιασμών που θα έχουν γίνει στο μεταξύ.

Είπε ακόμη ότι το καλοκαίρι του 2021, διαφαίνεται πως θα είναι δυνατό να τονωθεί ο τουρισμός περισσότερο από ό,τι το καλοκαίρι 2020, αν και όχι στα επίπεδα του 2019 - άποψη που, όπως ανέφερε, μετέφερε και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης εκτίμησε ότι το άνοιγμα της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα που έγινε φέτος το καλοκαίρι, δεν έπαιξε ρόλο στην πυροδότηση ενός δεύτερου επιδημικού κύματος, κάτι που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες.

Ακόμη ανέφερε ότι αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει καλά και το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αυτό θα αυξήσει τη δημοτικότητά της και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για τους θανάτους από Covid-19 της τρέχουσας περιόδου στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι περίπου 100 τη μέρα, επεσήμανε ότι η χώρα μας συγκριτικά με άλλες, όπως η Σουηδία ή η Πορτογαλία, βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Από τους πολίτες κυρίως, τόνισε, εξαρτάται, αν η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα, όπως και στο πρώτο κύμα.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Κάκτος, τo Public και το Inside Story, μίλησαν επίσης ο Ανδρέας Παπανδρέου (καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης) και ο Ηλίας Μόσιαλος (καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics and Political Science). Ο Η. Μόσιαλος εκτίμησε ότι μετά τους πρώτους εμβολιασμούς, περί τα τέλη Φεβρουαρίου, θα αρχίσει να χτίζεται ένα «τείχος» ανοσίας στην Ελλάδα