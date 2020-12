Κόσμος

Λαβρόφ: Ρωσία και Τουρκία δεν κάμπτονται από κανέναν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας για την συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και την συνεργασία Μόσχας - Άγκυρας.

Την Ρωσία δεν την ενοχλεί το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και η διάσταση απόψεων σε ορισμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των χωρών μας δεν υπάρχουν διαφορές σε θέματα ουσίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στην διεθνή διάσκεψη με θέμα «Μεσόγειος: διάλογος της Ρώμης».





«Δεν έχουμε κάποιες διαφωνίες επί της ουσίας με την Τουρκία… Είμαι πεπεισμένος ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας αποτελούν παράδειγμα του πως δύο ανεξάρτητες χώρες συνεργάζονται από κοινού για να υλοποιήσουν την πολιτική τους. Δεν κάμπτονται ενώπιον κανενός, δεν θέτουν τελεσίγραφα, δεν υφίστανται έξωθεν επιρροές. Έτσι, το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν συνιστά για μας κάποιο εμπόδιο», δήλωσε ο Λαβρόφ.





Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών μεταξύ των χωρών ανακύπτουν αναπόφευκτα διαφωνίες, αλλά αν είναι ανοιχτές στην συνεργασία, τότε μπορούν να εξισορροπήσουν τα συμφέροντα τους. «Και αυτό συμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, οι οποίες βασίζονται στις αρχές καλής γειτονίας, του αμοιβαίου υπολογισμού των συμφερόντων (…) Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι πρόεδροι μας κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα μοντέλο συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε να μετριάσει τις αντιθέσεις αυτές και να τις ξεπεράσει», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.





Ο Λαβρόφ υπογράμμισε επίσης ότι η Μόσχα και η Άγκυρα, συνεργάζονται επιτυχώς σε διάφορες κατευθύνσεις και έχουν σχέδια προοπτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ανέφερε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις προσεγγίσεις διαφόρων θεμάτων, οι δύο χώρες καταφέρνουν τελικά να ενώνουν τις προσπάθειες τους και να συνδράμουν στην κατάπαυση του πυρός σε διάφορες ζώνες ένοπλων διενέξεων. «Σε ότι αφορά την Λιβύη, πράγματι, εκεί με την Τουρκία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Τουρκία προτιμάει να δίνει έμφαση στις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αλλά δείτε την συνολική εικόνα. Νομίζω ότι η συμμετοχή της Τουρκίας, η δική μας (Ρωσίας) και άλλων χωρών, συμβάλλει στην συνεργασία ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών και σε άλλες περιοχές όπως στο Ναγκόρνο Καραμπάχ», είπε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν συμφωνούσε αρχικά με την στάση που υιοθέτησε η Τουρκία όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όταν η Άγκυρα είχε δηλώσει ότι η διένεξη μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα. Ωστόσο χάρη στις κοινές προσπάθειες η κατάσταση αυτή κατέληξε στην τριμερή συμφωνία των ηγετών της Ρωσίας του Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενίας, δήλωσε ο Λαβρόφ. Ως άλλο παράδειγμα συνεργασίας με την Τουρκία, ο Λαβρόφ ανέφερε την Συρία, όπου όπως είπε η Ρωσία μαζί με την Τουρκία και το Ιράν διαμόρφωσαν το σχήμα τη Αστάνα, που αποδείχθηκε όπως είπε ο πλέον ελπιδοφόρος μηχανισμός για την διευθέτηση της κρίσης.