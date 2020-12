Κόσμος

Σάλος στην Τουρκία: Οι γιοι του Ερντογάν είναι φυγόστρατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Σφυροκόπημα” από την τουρκική αντιπολίτευση στον “Σουλτάνο”.

Σάλο έχει προκαλέσει η δήλωση Τούρκου βουλευτή της αντιπολίτευσης ο οποίος κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν πως οι δύο γιοι του έχουν αποφύγει την στράτευση.

Όλα ξεκίνησαν στην τουρκική Βουλή, όταν ο αντιπρόεδρος της του κυβερνώντος AKP, Μ. Εκμίν Ακμπάσογλου, εξύμνησε τον Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ήρωας και γράφει έπος στην εξωτερική πολιτική και στο στράτευμα της Τουρκίας. «Ο Ερντογάν είναι αυτός που πέτυχε το στόχο της ανεξάρτητης Τουρκίας και γράφει έπος στην εξωτερική πολιτική και με το στράτευμά μας. Θα μείνει στην ιστορία, είναι ήρωας!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν αυτή που ανέμενε το κυβερνών κόμμα, καθώς ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιουρ Οζέλ απάντησε με ειρωνικό τρόπο πως η... στολή παραλλαγής που φορά ο Ερντογάν θα ταίριαζε και στους γιους του!

Συγκεκριμένα όπως είπε ο Οζέλ, δύο γιοι του προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, Αχμέτ Μπουράκ και Μπιλάλ δεν πήγαν στο στρατό: «Αφού ο Ερντογάν φοράει τη στολή παραλλαγής, τότε θα ταίριαζε η στολή αυτή και στον Μπιλάλ Ερντογάν και στον Μπουράκ Ερντογάν. Ο ένας έκανε εξαγορά θητείας, ο άλλος δεν υπηρέτησε καθώς δήλωσε ανήμπορος μετά μας μιλάτε για στρατό και παραλλαγές. Άντε τώρα, μην μιλάτε».

Ο Αχμέτ Μπουράκ Ερντογάν γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Ιουλίου 1979. Έχει πτυχίο από το πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης. Όπως και με όλα τα αδέλφια του, η τριτοβάθμια εκπαίδευσή του πληρώθηκε από τον Remzi Gur, έναν Τούρκο επιχειρηματία υφασμάτων και φίλο της οικογένειας Ερντογάν.

Στις 11 Μαΐου 1998 περίπου δέκα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι, η Sevim Tanurek, μια διάσημη Tουρκάλα τραγουδίστρια του κλασικού ρεπερτορίου, διέσχιζε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Δευτερόλεπτα αργότερα βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα από ένα τραγικό δυστύχημα. Ο οδηγός του αυτοκίνητο που την παρέσυρε δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και τώρα είχε στις «πλάτες» του και ένα τροχαίο δυστύχημα. Οπως αποδείχθηκε αργότερα, ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι ήταν ο γιος του Ταγίπ Ερντογάν, Αχμέτ Μπουράκ.

Ο 19χρονος τότε γιος του Τούρκου πρωθυπουργού άφησε πίσω του την ιστορία πληρώνοντας 35.000 λίρες, ποσό που εξαγόρασαν την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε για το τροχαίο.

Τελικά το 2006, αγόρασε μια ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ το 2007 συνίδρυσε μία ακόμη. Το 2013, το Ynetnews ανέφερε ότι ένα από τα πλοία του, το Safran-1, 95 μέτρων είχε ταξιδέψει αρκετές φορές μεταξύ τουρκικών και ισραηλινών λιμένων παρά τις κακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ότι στο τουρκικό κοινοβούλιο, βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον πατέρα του: «Έχει απαλλαγεί ο γιος σας από το εμπορικό εμπάργκο εναντίον του Ισραήλ; Είναι ηθικό; Τι μερίδιο του όγκου των συναλλαγών με το Ισραήλ πήρε το πλοίο που ανήκε στον γιο σας;».

Γεννημένος το 1981, ο Μπιλάλ Ερντογάν, αφότου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Τουρκία, μετέβη στις ΗΠΑ για να σπουδάσει. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Χάρβαρντ, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Παγκόσμια Τράπεζα προτού επιστρέψει, το 2006, στην πατρίδα του και αφοσιωθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Οπως αναφέρει στην ηλεκτρονικής της έκδοση η τουρκική εφημερίδα «Cumhuriyet», ο Μπιλάλ Ερντογάν εμπλέκεται εμμέσως στις παράνομες δραστηριότητες του συλληφθέντος δημάρχου της συνοικίας Φάτιχ της Κωνσταντινούπολης Μουσταφά Ντεμίρ, μία πτυχή της υπόθεσης που προκάλεσε έναν ακόμα πονοκέφαλο στον Ταγίπ Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Φάτιχ έδωσε παράνομα οικοδομικές άδειες σε κατασκευαστική εταιρεία και ένα από τα κτίρια που οικοδομήθηκαν παραχωρήθηκε «δωρεάν για 25 χρόνια» για τη στέγαση του ιδρύματος TURGEV.

Εργο της κρατικής ΤΟΚΙ ήταν η κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών, αλλά η εταιρεία γιγαντώθηκε επί πρωθυπουργίας Ερντογάν καθώς από 43.000 σπίτια που είχε κατασκευάσει πριν από το 2002, ο αριθμός αυτός ξαφνικά εκτινάχθηκε στα 500.000 σπίτια σε όλη την Τουρκία, με την περιουσία της να φθάνει στα 7 δισ. δολάρια.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης παρουσίασαν πέρυσι μια λεπτομερή έκθεση που αποκάλυπτε ότι η κρατική χρηματοδότηση της ΤΟΚΙ είχε φθάσει στα 50 δισ. δολάρια, ενώ υπήρξαν καταγγελίες για αδιαφανή διάθεση ενός ποσού τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων.