Κοινωνία

Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί ώρες έσκαβαν τοίχους οι δράστες, μέσα στη νύχτα. Τι εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. Ποια ήταν η “λεία” τους.

Άνοιξαν τρύπες σε δύο τοίχους σκάβοντας επί ώρες και τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα. Οι δράστες που θέλησαν να ξαφρίσουν κοσμηματοπωλείο με τη μέθοδο του ριφιφί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έφυγαν με άδεια κουτιά από ρολόγια χειρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η Αστυνομία εκτιμά ότι «χτύπησαν» το βράδυ της Τετάρτης. Διέρρηξαν την είσοδο ξενοίκιαστης αποθήκης της οδού Κουντουρά, κατέβηκαν στο υπόγειό της και άνοιξαν στον τοίχο τρύπα, διαμέτρου 40 εκατοστών. Από εκεί πέρασαν στο υπόγειο του διπλανού καταστήματος, το οποίο έχει ήδη δώρων και μπιζού.

Άνοιξαν δεύτερη τρύπα μικρότερης διαμέτρου και έτσι έφτασαν στο κοσμηματοπωλείο. Για κακή τους τύχη έπεσαν σε μια μεταλλική πλάκα που τους εμπόδισε να συνεχίσουν το έργο τους. Το υπόγειο του κοσμηματοπωλείου ήταν θωρακισμένο. Από μία μικρή οπή κατάφεραν και πήραν μερικές κενές θήκες ρολογιών.

Η εκτίμηση της Αστυνομίας για την ώρα που χτύπησαν οι διαρρήκτες προκύπτει από το γεγονός ότι το βράδυ της Τετάρτης ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού του κοσμηματοπωλείου. Το ριφιφί αντιλήφθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι ιδιοκτήτες του καταστήματος με τα είδη δώρων. Τα δύο καταστήματα παρέμειναν κλειστά από την ημέρα εφαρμογής του δεύτερου lockdown.

Τι βρήκε η Αστυνομία

Οι αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Λευκού Πύργου, που ανέλαβαν την προανάκριση, εντόπισαν στο υπόγειο του καταστήματος με τα είδη δώρων ένα κινητό τηλέφωνο, ένα πλαστικό ποτήρι από καφέ και μία γόπα από τσιγάρο. Για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών θα συλλέξουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων.

Πηγή: thestival.gr