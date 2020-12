Οικονομία

Brexit: “Ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις Λονδίνου – Βρυξελλών

Επικοινωνία Μπόρις Τζόνσον - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το Σάββατο.

Οι διαπραγματευτές της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα εμπορική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου του Brexit, ανακοίνωσαν ταυτόχρονα απόψε Λονδίνο και Βρυξέλλες.

«Μετά από μία εβδομάδα εντατικών διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο με τον Ντέιβιντ Φροστ (σ.σ. τον διαπραγματευτή της Βρετανίας) συμφωνήσαμε απόψε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία», λόγω σημαντικών διαφορών σε τρεις τομείς, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, τη διακυβέρνηση και την αλιεία, ανέφερε ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση» αύριο το απόγευμα, πρόσθεσε.

Μια παρόμοια ανακοίνωση ανήρτησε και ο Φροστ σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.