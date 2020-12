Κόσμος

Γκέι πάρτι στις Βρυξέλλες: οι συμμετέχοντες πέρασαν τους αστυνομικούς για... στρίπερ!

Σάλος απο τις αποκαλύψεις του διοργανωτή του παράνομου πάρτι, στο οποίο συμμετείχε και ευρωβουλευτής.

Μαίνεται ακόμη η «φωτιά» που άναψε το πάρτι-γκέι όργιο στις Βρυξέλλες στο οποίο συμμετείχε ο Ούγγρος ευρωβουλευτής, Ζάγιερ Γιόζεφ, ο οποίος ανήκε στο συντηρητικό ακροδεξιό κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν και είχε ταχθεί κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Mετά τον σάλο που προκλήθηκε, σε μια περίοδο σφοδρής επέλασης της πανδημίας, ο διοργανωτής της έξαλλης συγκέντρωσης υποστήριξε ότι ορισμένοι καλεσμένοι θεώρησαν πως οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα ήταν μέρος του «κόλπου» για να αυξηθεί ο δείκτης διασκέδασης.

Ο Ντέιβιντ Μανζέλι είπε, συγκεκριμένα, ότι ορισμένοι από τους 30 άντρες καλεσμένους «προσπάθησαν να κατεβάσουν το παντελόνι των αστυνομικών, επειδή πίστευαν ότι η επιδρομή τους ήταν μέρος του σκεπτικού του πάρτι».

Ναρκωτικά, ομοφυλοφιλία, καραντίνα και... απόπειρα διαφυγής, αποτελούν κομμάτια του παζλ που συμπληρώθηκε κομμάτι κομμάτι μετά το άκουσμα της αρχικής είδησης για το παράνομο πάρτι.

Ο 29χρονος διδακτορικός φοιτητής Ντέιβιντ Μανζέλι είναι ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα του συγκεκριμένου πάρτι. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις του ιδίου, ο αρχικός προγραμματισμός, όπως γράφει το protothema.gr, συμπεριελάμβανε μόλις 10 άτομα, τα οποία μάλιστα θα έπρεπε ήδη να έχουν νοσήσει από κορονοϊό έτσι ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα μόλυνσης.

«Τελικά εμφανίστηκαν 25 άτομα γιατί κάποιοι έφεραν φίλους τους στο πάρτι», αναφέρει ο ίδιος συμπληρώνοντας πως δεν γνώριζε τον Ούγγρο ευρωβουλευτή.

Όταν η πόρτα έσπασε γύρω στις 22:30 ο Ζάγιερ Γιόζεφ γνώριζε πως δεν ήταν για καλό. Δεν έφτανε μόνο η παραβίαση της καραντίνας, αλλά και το ίδιο το υπόβαθρό του. Συντηρητικός, ακροδεξιός, με ομοφοβικό λόγο, πώς θα μπορούσε να βρίσκεται σε γκέι όργιο; Έτσι η πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή του, ήταν, ενώ η αστυνομία ήταν απασχολημένη με το υπόλοιπο πλήθος, να ανέβει στο παράθυρο, να βγει έξω και στη συνέχεια μέσω της υδρορροής να βγει στο δρόμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ίδιος θα μπορούσε να έχει χαθεί στην πόλη, ωστόσο ένας περαστικός είδε την διαφυγή του και πρόλαβε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Τελικώς συνελήφθη με ναρκωτικά στο σακίδιό του τα οποία ο ίδιος είπε πως δεν γνώριζε πώς βρέθηκαν εκεί. Η Αστυνομία τον συνόδευσε στο σπίτι του έτσι ώστε να τους δείξει το διπλωματικό διαβατήριό του.

Η συνέχεια γνωστή. Ο Ζάγιερ Γιόζεφ παραιτήθηκε παραδεχόμενος το ατόπημά του και ζητώντας από τους ψηφορόρους του να τον κρίνουν για την μέχρι τώρα πορεία του.