Οικονομία

“Καλπάζει” η Wall Street

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ στους δείκτες του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ. Που αποδίδεται το “ράλι”.

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ, με τους τρεις βασικούς δείκτους να καταγράφουν νέα ρεκόρ, σε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει ένα νέο πακέτο τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας και από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα χθες για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που έδειξαν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας συνεχίζει μεν να ανακάμπτει αλλά με πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 248,74 μονάδων (+0,83%), κλείνοντας για δεύτερη φορά από το τέλος του Νοεμβρίου πάνω από το όριο των 30.000 μονάδων - στις 30.218,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυμένος κατά 87,05 μονάδες (+0,7%), στις 12.464,23 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,4 μονάδων (+0,88%), στις 3.699,12 μονάδες.