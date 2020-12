Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θλίψη για ζευγάρι που πέθανε με διαφορά λίγων ωρών

Πέρασαν όλη τους τη ζωή μαζί και «έφυγαν» με διαφορά λίγων ωρών...

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής «χτυπήθηκε» από τον κορoνοϊο και δεν άντεξε.

Ο άνδρας 70 ετών και η γυναίκα του 65 ετών υποβλήθηκαν σε τεστ και βρέθηκαν θετικοί. Τα συμπτώματα που είχαν όμως ήταν ήπια. Ακολουθώντας τις οδηγίες έμειναν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, έμεναν σε χωριστά δωμάτια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μόλις το βράδυ της Δευτέρας είχε συνομιλήσει με συγγενή από το χωριό.

Τις επόμενες δύο ημέρες το ζευγάρι δεν έδωσε σημάδια ζωής. Γείτονες που δεν έβλεπαν πια τον ηλικιωμένο να φροντίζει τα λουλούδια του ειδοποίησαν τις Αρχές.

Το ΕΚΑΒ ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας καθώς κανείς δεν ανταποκρινόταν στο χτύπημα της πόρτας.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή και τον σύζυγο της πεσμένο με χαμηλό οξυγόνο. Τον μετέφεραν αμέσως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ωστόσο την επομένη κατέληξε. Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο.

Η τοπική κοινωνία της Μεγάλης Παναγίας είναι συγκλονισμένη από το γεγονός καθώς το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στο χωριό.

Πηγή: thestival.gr